Германия анонсировала пакет военной помощи Украине на 1 млрд евро

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, которое приводит Spiegel.

"Германия поставит Украине дополнительные вооружения и технику на миллиард евро", – говорится в заявлении министра.

По его словам, благодаря этому "весеннему пакету" общий объем германской военной помощи с начала войны вырос до 3,3 млрд евро.

Однако об отдельных поставках, о которых он упомянул, уже было объявлено ранее. В них входит ЗРК Patriot, еще семь зенитных установок Gepard и один ЗРК IRIS-T SLM с дополнительными управляемыми ракетами.

Писторус отметил, что Германия не откажется от поддержки Украины. Противовоздушную оборону он назвал приоритетом номер один для страны.