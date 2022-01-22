Зеленський заявив про загрозу окупації Харкова, а Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід Порошенку: новини за 21 січня

Президент Володимир Зеленський заявив, що Харків може бути окупований, Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід колишньому президентові України Петру Порошенку, Івано-Франківська область переходить у "червону зону" карантину. Докладніше про те, що сталося в п'ятницю, 21 січня – в матеріалі РБК-Україна.

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Івано-Франківська область переходить в "червону зону" адаптивного карантину. Нові обмеження почнуть діяти з 24 січня.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав ще три області, які можуть перейти в "червону" зону карантину. Це Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

У Львові з 24 січня учні 5-11 класів через ріст захворювання на COVID перейдуть на дистанційну форму навчання. Вона триватиме протягом двох тижнів.

Столична влада закликала роботодавців перевести працівників на дистанційний режим роботи. Причиною тому є стрімке зростання COVID-випадків в Києві.

Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід Порошенку

Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід колишньому президенту України Петру Порошенку. Прокурори просять застосувати до нього - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд гривень.

Водночас в п’ятницю, 21 січня, відбувся брифінг адвокатів Порошенка. Захисник Ілля Новіков заявив, що вони подали апеляцію на рішення суду про арешт активів політика. Засідання заплановане на 3 лютого.

Військовий облік для жінок. Список професій істотно скорочують

Міністерство оборони України розробило нову редакцію наказу про взяття на військовий облік жінок. Зокрема, в новому наказі було істотно скорочено список професій, представниці яких повинні стати на обов'язковий облік військовозобов'язаних.

Окрім того, міністр оборони України Олексій Резніков роз'яснив, чи будуть штрафувати жінок за ухилення від військового обліку. За його словами, покарання за це не передбачено законом.

Україна ввела санкції проти російських підприємств

Україна ввела персональні економічні санкції проти російських підприємств і організацій. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. До "чорного списку" України потрапили 24 підприємства.

Також під українськими санкціями опинився представник президента Росії в Північно-Кавказькому федеральному окрузі Юрій Чайка. Крім того, під українські санкції потрапив російський дизайнер Артемій Лєбєдєв.

Не Нігоян. Слідство встановило першого вбитого активіста Майдану

Державне бюро розслідування встановило першого вбитого активіста Майдану 2014 року. Експертизи підтвердили, що першою жертвою став львів'янин Юрій Вербицький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови управління ДБР у справах Майдану Артем Яблонський на прес-конференції "8-а річниця вбивства перших героїв Небесної Сотні і фактичний початок російської агресії".

Зимова Олімпіада-2022. Хто поїде на ігри від України

Національний олімпійський комітет України оголосив перелік спортсменів, які поїдуть на зимову Олімпіаду-2022 в Пекіні. Представляти українську збірну поїдуть 52 спортсмени.

РБК-Україна розповідає, хто потрапив до олімпійської збірної України.

В Україну сунуть сильні морози і снігопади

Погода в Україні принесе сильні морози, місцями очікуються снігопади. Погіршення синоптичних умов слід чекати вже з наступного тижня, поки ж в країні буде помірно холодно, а в деяких областях на п'ятницю оголошено штормове попередження.

Прогноз і карти синоптиків на наступні п'ять днів - в матеріалі Styler.