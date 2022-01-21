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Школи Львова йдуть на "дистанційку": названа дата

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Львів, П'ятниця 21 січня 2022 12:54
Школи Львова йдуть на "дистанційку": названа дата Фото: школи Львова йдуть на "дистанційку" з 24 січня (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Львові з 24 січня учні 5-11 класів через ріст захворювання на COVID перейдуть на дистанційну форму навчання. Вона триватиме протягом двох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового під час брифінгу.

"З понеділка (24 січня - ред.) на два тижні старші класи, з 5 по 11 класи, йдуть на дистанційне навчання", - сказав Садовий.

За його словами, з понеділка також прийматиметься рішення щодо молодших класів. При цьому позашкілля з 24 січня також перейде на дистанційну форму.

"Ми проаналізуємо динаміку захворювання станом на суботу, неділю та понеділок. Якщо будемо бачити загрозливу ситуацію, звичайно, що школи повністю закриються", - резюмував Садовий.

Нагадаємо, з 24 січня по 7 лютого школи Ужгорода переходять на дистанційне навчання.

Додамо, від сьогодні у Чернівецькій області всі школи перейшли на "дистанційку".

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Львів школа
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