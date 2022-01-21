Військовий облік. Жінок не будуть штрафувати за ухилення: пояснення Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков роз'яснив, чи будуть штрафувати жінок за ухилення від військового обліку. За його словами, покарання за це не передбачено законом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони .

"Що стосується штрафів, то їх не можуть застосовувати до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на облік", - заявив міністр.

Резніков пояснив, що штрафувати можуть лише військовозобов'язаних жінок, а ними стають лише після постановки на військовий облік.

"Жодним нормативно-правовим актом не передбачено штрафів для жінок які вперше стають на облік як військовозобов’язані. Тобто, ще раз: жінки стають військовозобов’язаними лише після того, як стають на військовий облік і до моменту ставання на облік вони не є такими", - пояснив він.