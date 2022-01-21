Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід Порошенку

Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід колишньому президенту України Петру Порошенку. Прокурори просять застосувати до нього - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора .

Прокурори наполягатимуть на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд гривень.

"Офісом Генерального прокурора внесено апеляційну скаргу на рішення суду про застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного народного депутата - п’ятого президента України у вигляді особистого зобов’язання", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, сьогодні відбувся брифінг адвокатів Порошенка. Захисник Ілля Новіков заявив, що вони подали апеляцію на рішення суду про арешт активів політика. Засідання заплановане на 3 лютого.