Зимова Олімпіада-2022. Хто поїде на ігри від України
Національний олімпійський комітет України оголосив перелік спортсменів, які поїдуть на зимову Олімпіаду-2022 в Пекіні. Представляти українську збірну поїдуть 52 спортсмени.
РБК-Україна розповідає, хто потрапив до олімпійської збірної України.
Біатлон
Чоловіки:
- Антон Дудченко;
- Дмитро Підручний;
- Артем Прима;
- Артем Тищенко;
- Богдан Цимбал.
Жінки:
- Юлія Джіма;
- Олена Білосюк;
- Дар'я Плашко;
- Валентина Семеренко;
- Ірина Петренко.
Резерв:
- Анастасія Меркушина;
- Тарас Лисюк.
Лижні гонки
Чоловіки:
- Олексій Красовський;
- Руслан Перехода.
Жінки:
- Марина Анцибор;
- Валентина Камінська;
- Юлія Кроль;
- Вікторія Олех;
- Дар'я Рубльова.
Резерв:
- Дмитро Драгун.
Лижне двоборство
Чоловіки:
- Дмитро Мазурчук.
Резерв:
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Віктор Пасічник.
Сноубординг
Жінки:
- Аннамарі Данча.
Стрибки на лижах з трампліну
Чоловіки:
- Віталій Калініченко;
- Євген Марусяк;
- Антон Корчук.
Фристайл
Чоловіки:
- Олександр Абраменко;
- Дмитро Котовський;
- Олександр Окіпнюк.
Жінки:
- Анастасія Новосад;
- Ольга Полюк.
Резерв:
- Микола Пуздерко;
- Ангеліна Брикіна.
Бобслей
Жінки:
- Лідія Гунько.
Гірськолижний спорт
Чоловіки:
- Іван Ковбаснюк.
Жінки:
- Анастасія Шепіленко.
Санний спорт
Чоловіки:
- Антон Дукач;
- Андрій Лисецький;
- Андрій Мандзій;
- Ігор Стахів.
Жінки:
- Олена Стецків;
- Юліана Туницька.
Резерв:
- Олена Смага.
Скелетон
Чоловіки:
- Владислав Гераскевич.
Фігурне катання
Чоловіки:
- Артем Деренський;
- Максим Нікітін;
- Іван Шмуратко.
Жінки:
- Софія Голіченкова;
- Олександра Назарова;
- Анастасія Шаботова.
Шорт-трек
Чоловіки:
- Олег Гандей.
Жінки:
- Уляна Дуброва.
Коли стартує зимова Олімпіада в Пекіні
Зимові Олімпійські ігри в Пекіні розпочнуться 4 лютого 2022 року. Змагання будуть тривати до 20 лютого. Участь в Олімпіаді будуть брати 90 країн світу, в тому числі й Україна. Це вже восьмі зимові Ігри для нашої країни.
Пекін став першим в історії містом, яке приймало літні і прийме зимові Олімпійські ігри. Літня Олімпіада проходила в китайській столиці у 2008 році. Головним стадіоном зимової Олімпіади стане Пекінський національний стадіон.
Цьогорічні зимові Ігри відзначаться тим, що на них буде представлено 7 нових видів спорту. В програму Олімпіади потрапили:
- змагання з бобслею серед жінок-одиначок;
- змішана естафета в шорт-треку;
- змагання змішаних команд у стрибках на лижах з трампліну,
- змагання з фрістайлу серед змішаних команд в дисципліні лижна акробатика;
- змагання зі сноуборд-кросу серед змішаних команд;
- чоловічі та жіночі змагання з фрістайлу в дисципліні "біг-ейр".
Нагадаємо, став відомим розклад змагань на Олімпіаді-2022.
Також РБК-Україна розповідало про шанси України завоювати медалі в Пекіні.