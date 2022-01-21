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Зимова Олімпіада-2022. Хто поїде на ігри від України

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Пекін, П'ятниця 21 січня 2022 17:42
Зимова Олімпіада-2022. Хто поїде на ігри від України Фото: хто поїде на Олімпіаду-2022 від України (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Національний олімпійський комітет України оголосив перелік спортсменів, які поїдуть на зимову Олімпіаду-2022 в Пекіні. Представляти українську збірну поїдуть 52 спортсмени.

РБК-Україна розповідає, хто потрапив до олімпійської збірної України.

Біатлон

Чоловіки:

  • Антон Дудченко;
  • Дмитро Підручний;
  • Артем Прима;
  • Артем Тищенко;
  • Богдан Цимбал.

Жінки:

  • Юлія Джіма;
  • Олена Білосюк;
  • Дар'я Плашко;
  • Валентина Семеренко;
  • Ірина Петренко.

Резерв:

  • Анастасія Меркушина;
  • Тарас Лисюк.

Лижні гонки

Чоловіки:

  • Олексій Красовський;
  • Руслан Перехода.

Жінки:

  • Марина Анцибор;
  • Валентина Камінська;
  • Юлія Кроль;
  • Вікторія Олех;
  • Дар'я Рубльова.

Резерв:

  • Дмитро Драгун.

Лижне двоборство

Чоловіки:

  • Дмитро Мазурчук.

Резерв:

  • Віктор Пасічник.

Сноубординг

Жінки:

  • Аннамарі Данча.

Стрибки на лижах з трампліну

Чоловіки:

  • Віталій Калініченко;
  • Євген Марусяк;
  • Антон Корчук.

Фристайл

Чоловіки:

  • Олександр Абраменко;
  • Дмитро Котовський;
  • Олександр Окіпнюк.

Жінки:

  • Анастасія Новосад;
  • Ольга Полюк.

Резерв:

  • Микола Пуздерко;
  • Ангеліна Брикіна.

Бобслей

Жінки:

  • Лідія Гунько.

Гірськолижний спорт

Чоловіки:

  • Іван Ковбаснюк.

Жінки:

  • Анастасія Шепіленко.

Санний спорт

Чоловіки:

  • Антон Дукач;
  • Андрій Лисецький;
  • Андрій Мандзій;
  • Ігор Стахів.

Жінки:

  • Олена Стецків;
  • Юліана Туницька.

Резерв:

  • Олена Смага.

Скелетон

Чоловіки:

  • Владислав Гераскевич.

Фігурне катання

Чоловіки:

  • Артем Деренський;
  • Максим Нікітін;
  • Іван Шмуратко.

Жінки:

  • Софія Голіченкова;
  • Олександра Назарова;
  • Анастасія Шаботова.

Шорт-трек

Чоловіки:

  • Олег Гандей.

Жінки:

  • Уляна Дуброва.

Коли стартує зимова Олімпіада в Пекіні

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні розпочнуться 4 лютого 2022 року. Змагання будуть тривати до 20 лютого. Участь в Олімпіаді будуть брати 90 країн світу, в тому числі й Україна. Це вже восьмі зимові Ігри для нашої країни.

Пекін став першим в історії містом, яке приймало літні і прийме зимові Олімпійські ігри. Літня Олімпіада проходила в китайській столиці у 2008 році. Головним стадіоном зимової Олімпіади стане Пекінський національний стадіон.

Цьогорічні зимові Ігри відзначаться тим, що на них буде представлено 7 нових видів спорту. В програму Олімпіади потрапили:

  • змагання з бобслею серед жінок-одиначок;
  • змішана естафета в шорт-треку;
  • змагання змішаних команд у стрибках на лижах з трампліну,
  • змагання з фрістайлу серед змішаних команд в дисципліні лижна акробатика;
  • змагання зі сноуборд-кросу серед змішаних команд;
  • чоловічі та жіночі змагання з фрістайлу в дисципліні "біг-ейр".

Нагадаємо, став відомим розклад змагань на Олімпіаді-2022.

Також РБК-Україна розповідало про шанси України завоювати медалі в Пекіні.

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