Зимова Олімпіада-2022. Хто поїде на ігри від України

Національний олімпійський комітет України оголосив перелік спортсменів, які поїдуть на зимову Олімпіаду-2022 в Пекіні. Представляти українську збірну поїдуть 52 спортсмени.

Біатлон

Чоловіки:

Антон Дудченко;

Дмитро Підручний;

Артем Прима;

Артем Тищенко;

Богдан Цимбал.

Жінки:

Юлія Джіма;

Олена Білосюк;

Дар'я Плашко;

Валентина Семеренко;

Ірина Петренко.

Резерв:

Анастасія Меркушина;

Тарас Лисюк.

Лижні гонки

Чоловіки:

Олексій Красовський;

Руслан Перехода.

Жінки:

Марина Анцибор;

Валентина Камінська;

Юлія Кроль;

Вікторія Олех;

Дар'я Рубльова.

Резерв:

Дмитро Драгун.

Лижне двоборство

Чоловіки:

Дмитро Мазурчук.

Резерв:

Віктор Пасічник.

Сноубординг

Жінки:

Аннамарі Данча.

Стрибки на лижах з трампліну

Чоловіки:

Віталій Калініченко;

Євген Марусяк;

Антон Корчук.

Фристайл

Чоловіки:

Олександр Абраменко;

Дмитро Котовський;

Олександр Окіпнюк.

Жінки:

Анастасія Новосад;

Ольга Полюк.

Резерв:

Микола Пуздерко;

Ангеліна Брикіна.

Бобслей

Жінки:

Лідія Гунько.

Гірськолижний спорт

Чоловіки:

Іван Ковбаснюк.

Жінки:

Анастасія Шепіленко.

Санний спорт

Чоловіки:

Антон Дукач;

Андрій Лисецький;

Андрій Мандзій;

Ігор Стахів.

Жінки:

Олена Стецків;

Юліана Туницька.

Резерв:

Олена Смага.

Скелетон

Чоловіки:

Владислав Гераскевич.

Фігурне катання

Чоловіки:

Артем Деренський;

Максим Нікітін;

Іван Шмуратко.

Жінки:

Софія Голіченкова;

Олександра Назарова;

Анастасія Шаботова.

Шорт-трек

Чоловіки:

Олег Гандей.

Жінки:

Уляна Дуброва.

Коли стартує зимова Олімпіада в Пекіні

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні розпочнуться 4 лютого 2022 року. Змагання будуть тривати до 20 лютого. Участь в Олімпіаді будуть брати 90 країн світу, в тому числі й Україна. Це вже восьмі зимові Ігри для нашої країни.

Пекін став першим в історії містом, яке приймало літні і прийме зимові Олімпійські ігри. Літня Олімпіада проходила в китайській столиці у 2008 році. Головним стадіоном зимової Олімпіади стане Пекінський національний стадіон.

Цьогорічні зимові Ігри відзначаться тим, що на них буде представлено 7 нових видів спорту. В програму Олімпіади потрапили: