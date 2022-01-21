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Загроза вторгнення РФ. Британія відправила Україні військових та 2000 одиниць озброєння

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Британія, П'ятниця 21 січня 2022 08:29
Загроза вторгнення РФ. Британія відправила Україні військових та 2000 одиниць озброєння Фото: Британія відправила Україні військових та 2000 одиниць озброєння (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Великобританія відправила Україні 30 бійців спецзагону та 2000 одиниць протитанкової зброї через загрозу вторгнення РФ. Постачання були здійснені протягом цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Бійці полку рейнджерів - частини нещодавно сформованої Армійської бригади спеціальних операцій - вилетіли на військових літаках, які протягом цього тижня також відправили в Україну близько 2000 протитанкових ракетних установок", - йдеться в повідомленні.

За інформацією видання, близько 30 бійців Армійської бригади спеціальних операцій Великобританії прибули в Україну для підготовки українських військовослужбовців.

Зокрема, вони навчатимуть військових ВСУ як користуватися протитанковою зброєю, яку, зокрема, Британія направила Україні.

Окрім цього, за даними видання, британські літаки-розвідники також були помічені як частина не розголошуваної, але помітної підтримки військ України.

Так, програма з відстеження польотів зафіксувала транспортний літак британських ВПС C-17, що літає між Великобританією та Україною. За даними Sky News, із 17 січня відбулося кілька рейсів.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що країна готова передати Україні ще більше зброї.

Додамо, нещодавно до України прибула партія міжнародної технічної допомоги від Британії. Було надано легке протитанкове озброєння.

Раніше РБК-Україна писало про те, що Британія направила до України військово-транспортні літаки С-17.

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