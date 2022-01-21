Член Радбезу РФ та екс-генпрокурор Чайка потрапив під санкції України

Представник президента Росії в Північно-Кавказькому федеральному окрузі Юрій Чайка опинився під українськими санкціями. Рішення про введення санкцій ухвалила Рада нацбезпеки і оборони України на засіданні 30 грудня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Санкції щодо Чайки були запровадженні сьогодні указом президента України Володимира Зеленського.

Список обмежень:

блокування активів;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення фінансових операцій.

Обмеження будуть діяти 5 років.

Хто такий Юрій Чайка

Чайка Юрій Яковлевич - російський політик та прокурор. З 1999 по 2006 рік обіймав посаду міністра юстиції РФ, після чого очолив російську Генеральну прокуратуру, де пробув до січня 2020 року.

Після відставки з посади генпрокурора РФ Чайка перейшов на посаду повноважного представника російського президента на Північному Кавказі. Крім того, Чайка з листопада 1999 року входить до складу Ради безпеки Росії.