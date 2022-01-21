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Україна ввела санкції проти російського дизайнера Лєбєдєва

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Київ, П'ятниця 21 січня 2022 23:01
Україна ввела санкції проти російського дизайнера Лєбєдєва Фото: Артемій Лєбєдєв, російський дизайнер (facebook.com/temalebedev)
Автор: Дмитро Левицький

Відомий російський дизайнер Артемій Лєбєдєв, який є арт-директором студії "Студия Артемия Лебедева", потрапив під українські санкції. Обмеження своїм указом запровадив президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

Рішення про введення санкцій щодо Лєбєдєва ухвалила Рада національної безпеки і оборони на своєму засіданні ще 30 грудня 2021 року.

Які санкції наклали на Лєбєдєва:

  • блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення фінансових операцій.

Санкції ввели на 5 років.

Хто такий Артемій Лєбєдєв

Лєбєдєв відомий в Росії та пострадянських країнах дизайнер. Його діяльність пов'язана і з Україною. В Києві у Лєбєдєва є власна дизайнерська студія. Зокрема, студія Лєбєдєва розробила логотип міста Одеса, а також дизайн столичного торгового центру Ocean Plaza.

У 2017 році Лєбєдєв отримав п'ятирічну заборону на в'їзд в Україну після того, як незаконно відвідав окуповану Росією територію Луганської області. Лєбєдєв двічі намагався оскаржити заборону, але йому відмовляли, пояснюючи рішення його антиукраїнською позицією та підтримкою ідеології "русского мира".

Лєбєдєв на своїх сторінках у соцмережах критикував Революцію Гідності в Україні, а також підтримував російську окупацію Криму. Як заявляв дизайнер, перебування Криму в складі України було "історичним непорозумінням".

Нагадаємо, днями під американські санкції потрапили четверо українських політиків, яких пов'язують з Росією.

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