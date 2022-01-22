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Зеленский заявил про угрозу оккупации Харькова, а Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения Порошенко: новости за 21 января

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Суббота 22 января 2022 08:30
Зеленский заявил про угрозу оккупации Харькова, а Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения Порошенко: новости за 21 января Коллаж РБК-Украина
Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что Харьков может быть оккупирован, Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко, Ивано-Франковская область переходит в "красную зону" карантина. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 21 января - в материале РБК-Украина.

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Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения Порошенко

Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Прокуроры просят применить к нему содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд гривен.

В то же время в пятницу, 21 января, состоялся брифинг адвокатов Порошенко. Защитник Илья Новиков заявил, что они подали апелляцию на решение суда об аресте активов политика. Заседание запланировано на 3 февраля.

Воинский учет для женщин. Список профессий существенно сокращают

Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о взятии на воинский учет женщин. В частности, в новом приказе было существенно сокращено список профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников разъяснил, будут ли штрафовать женщин за уклонение от воинского учета. По его словам, наказание за это не предусмотрено законом.

Украина ввела санкции против российских предприятий

Украина ввела персональные экономические санкции против российских предприятий и организаций. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. В "черный список" Украины попали 24 предприятия.

Также под украинскими санкциями оказался представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Кроме того, Украина ввела санкции против российского дизайнера Лебедева. Ему заблокировали активы и заблокировали финансовые операции.

Не Нигоян. Следствие установило первого убитого активиста Майдана

Государственное бюро расследование установило первого убитого активиста Майдана 2014 года. Экспертизы подтвердили, что первой жертвой стал львовянин Юрий Вербицкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы управления ГБР по делам Майдана Артем Яблонский на пресс-конференции "8-ая годовщина убийства первых Героев Небесной Сотни и фактическое начало российской агрессии".

Зимняя Олимпиада-2022. Кто поедет на игры от Украины

Национальный олимпийский комитет Украины объявил перечень спортсменов, которые поедут на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине. Представлять украинскую сборную поедут 52 спортсмена.

РБК-Украина рассказывает, кто попал в олимпийскую сборную Украины.

В Украину движутся сильные морозы и снегопады

Погода в Украине принесет сильные морозы, местами ожидаются снегопады. Ухудшения синоптических условий следует ждать уже со следующей недели, пока же в стране будет умерено холодно, а в некоторых областях на пятницу объявлено штормовое предупреждение.

Прогноз и карты синоптиков на следующие пять дней - в материале Styler.

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