Після дозволу США. Естонія І Латвія оголосили про виділення зброї Україні
Міністри оборони Естонії, Латвії та Литви підтвердили виділення Україні партії зброї після отримання дозволу від США. Вони зазначили, що постачання озброєнь почнуться найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони Естонії.
"Сьогодні у нас є необхідні дозволи на відправку зброї з США. За допомогою озброєнь ми показуємо, що наша підтримка (України - ред.) не тільки на словах", - заявила міністр оборони Естонії Калле Лаанет.
У спільній заяві Міноборони трьох країн зазначається, що Україні будуть передані протитанкові ракетні комплекси "Джавелін", зенітно-ракетні системи "Стінгер" та обладнання для зміцнення незалежного оборонного потенціалу країни.
Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс своєю чергою закликав Росію до деескалації ситуації на кордоні з Україною та поваги до її суверенітету.
Нагадавши, США дозволили трьом країнам Балтії передати Україні протитанкові і зенітні комплекси "Джавелін" і "Стінгер".
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