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Військовий облік для жінок. Список професій істотно скорочують: хто залишиться

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П'ятниця 21 січня 2022 22:08
Військовий облік для жінок. Список професій істотно скорочують: хто залишиться Фото: Міноборони скоротило список професій для військового обліку жінок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони України розробило нову редакцію наказу про взяття на військовий облік жінок. Зокрема, в новому наказі було істотно скорочено список професій, представниці яких повинні стати на обов'язковий облік військовозобов'язаних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

У відомстві повідомили, що список професій для військового обліку був скорочений з 35 до 14 спеціальностей. При цьому нова редакція містить шість професій.

Разом з тим в Міноборони повідомили, що спеціальності і професії, представниці яких повинні будуть стати на військовий облік, споріднені з близько 100 військово-обліковими спеціальностями.

У Міноборони додали, що на обов'язковий облік військовозобов'язаних ставатимуть жінки, які працюють у сфері медицини, електроніки, зв'язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту.

"Остаточний список буде затверджений після отримання погоджень від інших відомств. Також у проекті наказу закладено механізм перегляду цього списку", - йдеться в повідомленні.

Нову редакцію указу про військовий облік жінок вже направили на розгляд до Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правила військового обліку жінок планують змінити.

Разом з тим, у парламенті з'явився законопроект про добровільний військовий облік для жінок.

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