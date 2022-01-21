Україна ввела санкції проти російських підприємств: повний список

Україна ввела персональні економічні санкції проти російських підприємств і організацій. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Рішення про введення санкцій проти російських підприємств, компаній, організацій прийняла Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ще 30 грудня 2021 року. А 21 січня санкції введені в дію указом президента України.

До "чорного списку" України потрапили 24 підприємства. Для всіх їх введені однакові обмеження. Зокрема, це:

блокування активів;

обмеження торгових операцій;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій і документів дозвільного характеру, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності.

У списку опинилися такі підприємства, як: