Україна ввела санкції проти російських підприємств: повний список
Фото: Україна ввела санкції проти російських підприємств (GettyImages)
Україна ввела персональні економічні санкції проти російських підприємств і організацій. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.
Рішення про введення санкцій проти російських підприємств, компаній, організацій прийняла Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ще 30 грудня 2021 року. А 21 січня санкції введені в дію указом президента України.
До "чорного списку" України потрапили 24 підприємства. Для всіх їх введені однакові обмеження. Зокрема, це:
- блокування активів;
- обмеження торгових операцій;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;
- анулювання або зупинення ліцензій і документів дозвільного характеру, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності.
У списку опинилися такі підприємства, як:
- Акціонерне товариство "Ленпромтранспроект";
- Акціонерне товариство "Страхова бізнес Група";
- Акціонерне товариство "Страхове товариство газової промисловості";
- Акціонерне товариство Транспортна компанія "Гранд Сервіс Експрес";
- ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Гіпрошахт";
- ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Російський інститут містобудування та інвестиційного розвитку "Гіпрогор";
- COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛАРМ911 НЕВА";
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Геозембуд";
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Крымсетьэнергопроект";
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ діагностики";
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ перспективного містобудування";
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Нивад";
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРІУС ПРОЕКТ";
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Транспроект";
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ТЮС";
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "Трансстрой";
- Федеральне казенне установа "Дирекція державного замовника з реалізації федеральної цільової програми "модернізація транспортної системи Росії";
- Федеральне державне підприємство "відомча Охорона залізничного транспорту Російської Федерації";
- Федеральне державне підприємство "Управління відомчої охорони Міністерства транспорту Російської Федерації";
- Фонд проектів соціального ТА культурного ПРИЗНАЧЕННЯ "національна культурна спадщина";
- Автономна некомерційна організація сприяння діяльності "Російські сезони";
- державна Автономна установа міста Севастополя"Центр розвитку туризму".
Нагадаємо, що Україна також ввела санкції проти російського дизайнера Лебедєва. Ему заблокували активи і заблокували фінансові операції.