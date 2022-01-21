Харків може бути окупований. Зеленський назвав можливий сценарій вторгнення Росії
Президент України Володимир Зеленський назвав можливий сценарій подальшої військової російської ескалації. Він припускає, що РФ може окупувати Харків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю The Washington Post.
"Я скажу реально, якщо Росія вирішить посилити їхню ескалацію, звичайно, вона це зробить на тих територіях, де історично проживають люди, які мали родинні зв'язки з РФ. Харків, який знаходиться під контролем уряду України, може бути окупований", - зазначив президент.
За його словами, Росії для нападу лише потрібен привід.
"Скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, бо це є великі міста. У Харкові проживає понад 1 млн жителів", - підкреслив Зеленський.
Президент наголосив, що такий розвиток подій буде не лише вторгненням, а "початком великомасштабної війни".
Нагадаємо, за даними Міністерства оборони України, РФ сторона розмістила поблизу українських кордонів понад 127 000 військових.
Зазначимо, Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим означатиме напад на Україну.
Блінкен також заявив, що в умовах російської ескалації ставки для України стають більш очевидними. Йдеться не тільки про загрозу вторгнення, йдеться про право України на існування.
Разом з тим, президент Володимир Зеленський закликав США терміново ввести санкції проти Росії. Оскільки після вторгнення в Україну вони не матимуть жодного сенсу.