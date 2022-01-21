ru ua
Пт, 21 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Харків може бути окупований. Зеленський назвав можливий сценарій вторгнення Росії

Новость на русском →
П'ятниця 21 січня 2022 10:52
Харків може бути окупований. Зеленський назвав можливий сценарій вторгнення Росії Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський назвав можливий сценарій подальшої військової російської ескалації. Він припускає, що РФ може окупувати Харків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю The Washington Post.

"Я скажу реально, якщо Росія вирішить посилити їхню ескалацію, звичайно, вона це зробить на тих територіях, де історично проживають люди, які мали родинні зв'язки з РФ. Харків, який знаходиться під контролем уряду України, може бути окупований", - зазначив президент.

За його словами, Росії для нападу лише потрібен привід.

"Скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, бо це є великі міста. У Харкові проживає понад 1 млн жителів", - підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що такий розвиток подій буде не лише вторгненням, а "початком великомасштабної війни".

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони України, РФ сторона розмістила поблизу українських кордонів понад 127 000 військових.

Зазначимо, Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим означатиме напад на Україну.

Блінкен також заявив, що в умовах російської ескалації ставки для України стають більш очевидними. Йдеться не тільки про загрозу вторгнення, йдеться про право України на існування.

Разом з тим, президент Володимир Зеленський закликав США терміново ввести санкції проти Росії. Оскільки після вторгнення в Україну вони не матимуть жодного сенсу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Вторгнення Росії до України
NEWS
Британія попередила Росію: українці будуть битися, вас чекає новий Афганістан і Чечня
Британія попередила Росію: українці будуть битися, вас чекає новий Афганістан і Чечня
DAILY
Гра на нервах. До чого призвела паніка інвесторів через загрозу вторгнення РФ
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гра на нервах. До чого призвела паніка інвесторів через загрозу вторгнення РФ