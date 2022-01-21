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Нідерланди готові поставити Україні оборонну зброю

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Амстердам, П'ятниця 21 січня 2022 11:23
Нідерланди готові поставити Україні оборонну зброю Фото: голова МЗС Нідерландів Вопке Хукстра (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Уряд Нідерландів відкритий до поставок оборонної зброї в Україну на тлі загрози вторгнення Росії. Для цього потрібний запит НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AD.nl.

"Якщо буде запит через НАТО, ми подивимося на нього з розумінням", - сказав голова МЗС Нідерландів Вопке Хукстра.

Він підкреслив, що такого звернення поки немає. Попередній запит був заблокований Німеччиною за підтримки Нідерландів через побоювання можливої ескалації.

"Але ситуація змінилася, контекст змінюється майже щодня", - заявив Хукстра.

Крім того, більшість Палати представників Нідерландів також підтримує оборонну військову підтримку України. На користь цього висловилися представники партій, які входять до керівної коаліції.

Нагадаємо, Міноборони Чехії має намір надати Україні артснаряди.

Зазначимо, Британія відправила Україні військових та 2000 одиниць озброєння.

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