Помощь США изменила ситуацию на фронте в Украине, - Пентагон

Помощь Соединенных Штатов позволила Вооруженным силам Украины замедлить наступление российских войск в Харьковской области, а также обеспечить прочное удержание линии обороны.

Об этом заявил представитель Минобороны США, генерал Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

Райдер также добавил, что на этой неделе в Брюсселе состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Участники встречи подробно обсудят эти вопросы.

Спикер констатировал два главных достижения: во-первых, украинцы могут продолжать удерживать линию фронта, и, во-вторых, что американская помощь в целом начала доходить до ВСУ.

"Россияне действительно замедлились с точки зрения прогресса, которого они достигали под Харьковом", - сказал он.

Ситуация в Харьковской области

С осени 2023 года США прекратили предоставлять ВСУ военную помощь, поскольку Палате представителей Конгресса США длительное время не удавалось утвердить новый большой пакет финансовой помощи для Украины почти на 61 млрд.

Причина была в нежелании спикера Палаты Майка Джонсона выносить документ на голосование. Он и часть республиканцев хотели, чтобы помощь Украине рассматривали в привязке к деньгам на защиту границ от мигрантов.

20 апреля этого года Палата представителей одобрила пакет финансовой помощи для закупки вооружений для ВСУ. После документ одобрил Сенат и подписал президент Джо Байден.

В начале мая армия России начала наступательную операцию в Харьковской области. Военные агрессора перешли госграницу и захватили несколько населенных пунктов, в том числе часть города Волчанск.

Благодаря поставкам западного оружия, Силы обороны смогли остановить продвижение агрессора в сторону Харькова.

По запросу Киева, США разрешили украинским военным наносить удары по территории России из своего оружия, кроме баллистических ракет ATACMS. Атаки могут продолжаться вдоль узкого участка фронта в Харьковской области.

Благодаря помощи от США, Силы обороны могут уже этим летом перейти в контрнаступление.

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