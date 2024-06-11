Пусковые установки и ракеты "Мистраль". Эстония объявила о новой помощи для Украины
Эстония сегодня, 11 июня, объявила о передаче новой помощи Украине. В этот раз это будут пусковые установки и ракеты ЗРК "Мистраль".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны Эстонии.
"Украине срочно нужна противовоздушная оборона для противодействия продолжающейся грубой агрессии России, и в интересах безопасности Эстонии внести свой вклад в это дело вместе с союзниками", - сказал министр обороны Ханно Певкур.
Певкур пояснил, что его страна сформировала пакет помощи таким образом, чтобы он был максимально полезным для Украины, не ставя под угрозу боеспособность Сил обороны Эстонии.
Точные объемы помощи не разглашаются из соображений безопасности.
Помощь от Эстонии
Следует отметить, что Эстония одной из первых стран стала оказывать помощь Украине. В частности, Украина уже получила противотанковые ракеты Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали.
А также гуманитарная помощь, такая как: медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и сухие пищевые наборы.
Напомним также, что недавно стало известно, что Эстония внесет еще 400 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины.
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