Росавиация сбрасывает бомбы на Белгородскую область: СМИ раскрыли новые случаи

Зафиксированы новые случаи сбросов авиабомб самолетами Воздушно-космических сил РФ на территорию Белгородской области. Они произошли 6 и 8 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание ASTRA .

По данным росСМИ, бомбы упали в Шебекинском городском округе и Грайворонском районе региона. В стране-агрессоре подобные случаи объясняют тем, что авиабомбы иногда "нештатно сходят" с военных самолетов, а происходит это во время авиаударов по Украине.

Так, 6 мая российские самолеты "потеряли" сразу две авиабомбы, одна из которых упала в 2 км от села Батрацкая Дача, а вторая - в 2 км от села Поляна в Шебекинском городском округе.

Через пару дней полуторатонная фугасная авиабомба (ФАБ-1500) была уронена росавиацией в 800 метрах от села Новотроевка. Как отмечают российские журналисты, до границы с Украиной самолету "оставалось пролететь около 30 километров".

В публикации ASTRA указывается, что в этих трех случаях обошлось без пострадавших в Белгородской области и эвакуацию жителей указанных населенных пунктов не проводили.

Падения авиабомб в Белгородской области РФ и оккупированных территориях Украины

По подсчетам росСМИ, за последние сто с лишним дней российская авиация в общей сложности впустила на Белгородскую область, а также временно оккупированные территории Украины, уже 86 бомб.

Ранее сообщалось, что, к примеру, в середине мая в российской Белгородской области упало сразу 3 авиабомбы - ФАБ-500.

Добавим, в конце мая в Главном управлении разведки Минобороны Украины обнародовали аудиоперехват, в котором жители Белгородской области выражают недовольство в личных разговорах тем, что российские оккупанты продолжают "ронять" авиабомбы на этот регион.