Украина подпишет соглашения о безопасности с США и Японией: в ОП сказали, когда

Украина уже совсем скоро подпишет двусторонние соглашения о безопасности с Японией и Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова в эфире национального телемарафона.

Никифоров сообщил, что Украина подпишет соглашения на одной из будущих встреч. Однако не уточнил будет ли это саммит НАТО или встреча "Группы семи".

"На этих встречах ожидаем подписания двусторонних соглашений по безопасности с такими нашими мощными союзниками как США и Япония", - сообщил он.

В то же время пресс-секретарь президента Украины отметил, что не имеет права разглашать конкретные детали, однако отметил, что это произойдет совсем скоро.