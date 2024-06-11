Под одесским ТЦК подрались медики и военные: что известно об инциденте
Сегодня, 11 июня, под одним из одесских ТЦК произошла стычка между военными и медиками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП, полицию Одесской области и "Думскую".
Сегодня днем стало известно, что сотрудники Киевского районного ТЦК в Одессе в течение нескольких часов удерживали прибывшую по вызову бригаду скорой помощи.
Один из задержанных фельдшеров сообщил "Думской", что медиков отпустили лишь после того, как под военкомат съехались машины скорой и с включенными сиренами устроили акцию протеста.
Что говорят в ТЦК
По данным ТЦК, сегодня во время проверки учетных документов у граждан один мужчина отказался предоставить документы, удостоверяющие личность и военно-учетные документы. В связи с этим представители полиции вместе с военнослужащими Киевского РТЦК и СП города Одесса задержали его и доставили в Киевский РТЦК и СП в Одессе для обновления учетных данных.
"Через час после этого, в Киевский РТЦК и СП города Одесса приехала группа людей в медицинской одежде на автомобили скорой медицинской помощи. Они утверждали, что прибыли по вызову ранее доставленного в РТЦК и СП гражданина, и настаивали на его госпитализации. Эти лица ссылались на диагноз, ранее не подтвержденный врачами военно-врачебной комиссии. Однако, по запросу представителей Киевского РТЦК и СП, предоставить документы, которые бы подтвердили их принадлежность к системе здравоохранения, они отказались", - пояснили военнослужащие.
В связи с этим у военнослужащих РТЦК и СП возникло подозрение, что прибывшие лица пытаются помочь гражданину избежать военной службы, на которую он был признан годным по заключению военно-врачебной комиссии.
Военные вызвали на место инцидента представителей полиции.
"Прибывшим правоохранителям также не были предоставлены документы, подтверждающие принадлежность этих лиц к системе здравоохранения. В связи с этим они были задержаны для предоставления объяснений", - заявили в ТЦК.
Однако после этого, по данным ТЦК, задержанные лица позвонили по телефону на линию 103 и сообщили о якобы "силовом содержании представителей экстренной службы" должностными лицами Киевского РТЦК и СП города Одесса. После чего, на место происшествия, кроме представителей бригад скорой помощи, прибыли также неизвестные гражданские лица, спровоцировавшие драку.
В результате инцидента травмы получили как военнослужащий Киевского РТЦК и СП, так и экстренная служба.
Правоохранительные органы проводят следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.
Что говорят полицейские
Между тем правоохранители сообщили, что устанавливают обстоятельства конфликта между работниками ТЦК и СП и медиками.
"Предварительно установлено, что инцидент произошел сегодня примерно в 13.00 в Киевском районе города Одессы между работниками скорой медицинской помощи и районного территориального центра комплектования и социальной поддержки", - заявили в полиции.
Прокуратура квалифицировала событие как хулиганство
Агентство "Думская" сообщило, что в областном управлении полиции сообщили, что возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение общественного порядка),
Скандалы из ТЦК
Напомним, что скандалы с представителями ТЦК не редкость. В частности, вчера, 10 июня, в Одессе также произошел скандал с ТЦК. В сети распространили видео, как представители ТЦК задерживают мужчину и принудительно сажают его в машину.
В ТЦК объяснили это тем, что мужчина был задержан, чтобы не допустить его бегства до прибытия полиции.
Однако иногда случается и так, что именно граждане совершают противоправные действия в отношении представителей ТЦК. К примеру, недавно в Черновицкой области "задули" из баллончика представителей ТЦК.
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