Разведчики провели серию ударов по технике и живой силе оккупантов на Харьковском направлении (видео)
Украинские разведчики нанесли серию успешных ударов по живой силе и технике оккупантов на Харьковском направлении. Результатами работы они поделились в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР в Telegram.
Как говорится в сообщении, на видео показана работа воинов подразделения ГУР МО Украины "Ghost".
"Живую силу врага разведчики превращают в неодушевленную и бессильную, уничтожают наблюдательное оборудование россиян, находят замаскированную в лесу бронетехнику оккупантов и немедленно наносят прицельные удары по ней", - рассказывают разведчики.
Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ
Напомним, накануне украинские защитники уничтожили оккупантов, проводивших наступление в Волчанске.
Также уничтожили живую силу оккупантов на Харьковском направлении украинские пограничники.
Вчера мы рассказывали, как в Волчанске пограничники нанесли удар по бронированной технике оккупантов.
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