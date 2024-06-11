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Разведчики провели серию ударов по технике и живой силе оккупантов на Харьковском направлении (видео)

Харьковская область, Вторник 11 июня 2024 10:15
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Разведчики провели серию ударов по технике и живой силе оккупантов на Харьковском направлении (видео) Фото: разведчики уничтожают оккупантов РФ на Харьковском направлении (иллюстративное фото pixabay-com)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские разведчики нанесли серию успешных ударов по живой силе и технике оккупантов на Харьковском направлении. Результатами работы они поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР в Telegram.

Как говорится в сообщении, на видео показана работа воинов подразделения ГУР МО Украины "Ghost".

"Живую силу врага разведчики превращают в неодушевленную и бессильную, уничтожают наблюдательное оборудование россиян, находят замаскированную в лесу бронетехнику оккупантов и немедленно наносят прицельные удары по ней", - рассказывают разведчики.

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Напомним, накануне украинские защитники уничтожили оккупантов, проводивших наступление в Волчанске.

Также уничтожили живую силу оккупантов на Харьковском направлении украинские пограничники.

Вчера мы рассказывали, как в Волчанске пограничники нанесли удар по бронированной технике оккупантов.

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