В Хмельницкой области мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК

В населенном пункте Книжковка Хмельницкой области мужчина с ножом напал на работника ТЦК во время проверки документов. Его задержали, продолжаются следственные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Хмельницкого областного ТЦК и СП.

"При проверке документов гражданин 1984 года рождения получил нож и совершил нападение на военнослужащего которого ранил в левое плечо со стороны спины. В дальнейшем группой оповещения приняты меры по задержанию правонарушителя и был вызван наряд полиции", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ТЦК, по прибытию нарядов полиции и досмотра вещей у нарушителя было обнаружено запрещенное вещество и шокер.

Правоохранители задержали нарушителя за совершение преступления, ответственность за которое предусмотрено ст. 125 УК Украины. Продолжаются следственные действия.

На место происшествия прибыла карета скорой медицинской помощи, военнослужащий доставлен в военный госпиталь города Хмельницкий для оказания профессиональной медицинской помощи. Угрозы жизни военного нет.

"Военнослужащие ТЦК, участвующие или организующие оповещения военнообязанных, в соответствии с законодательством являются специальным субъектом, исполняющим служебные обязанности во время правового режима военного положения. Следовательно, оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности - будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность", - подчеркнули в ТЦК.

Там добавили, что личный состав ТЦК, включая их роты охраны, укомплектованы преимущественно военнослужащими, которые потеряли здоровье на войне и признаны непригодными к прохождению службы в боевых частях.