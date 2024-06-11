Украина разгромила сборную Молдовы перед Евро-2024: победу затмила травма звезды

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Контрольный матч

Молдова – Украина – 0:4

Голы: Яремчук, 2, Цыганков, 43, Довбик, 49, Судаков, 55

"Сине-желтые" открыли счет в дебюте встречи. Матвиенко в центре поля сыграл головой вперед, а защитник молдовской сборной Бабогло не рассчитал отскок и позволил Яремчуку оказаться наедине перед воротами. Форвард левой мощно пробил в девятку.

Впрочем, главное событие первой половины было негативным. Миколенко после столкновения с Крачуном захромал, но продолжил матч. Однако уже через несколько минут после небольшого пожара у ворот Лунина оказался на газоне и вынужден был уступить место на поле Зинченко.

Сборная Украины поквиталась с Крачуном и компанией перед перерывом. После ряда упущенных моментов подопечные Сергея Реброва удвоили преимущество. Это Цыганков сыграл в стенку с Судаковым и из пределов штрафной переиграл Райляна.

На старте же второго тайма "сине-желтые" довели счет до неприличного. Сначала Довбик получил передачу Судакова, оттеснил защитника и мощным ударом с нескольких метров пробил голкипера. А затем бомбардир испанской "Жироны" отблагодарил хавбека "Шахтера". Тот обстучался с форвардом и хладнокровно отправил мяч мимо Райляна.

Финальные полчаса с лишним превратились во время для тактических экспериментов. В частности, Ребров предоставил игровую практику Бражко, Ярмоленко, Зубкову и Малиновскому, которые, по всей видимости, будут первыми кандидатами на замену и во время Евро-2024. Но цифры на табло не изменились.

Состав сборной Украины: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко (Зинченко, 30) – Степаненко (Бражко, 69), Шапаренко (Малиновский, 78) – Цыганков (Ярмоленко, 69), Судаков, Мудрик (Зубков, 69) – Яремчук (Довбик, 46)