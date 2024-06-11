С начала суток 37 боестолкновений. Генштаб описал ситуацию на фронте

С начала суток, 11 июня, на фронте уже состоялось 37 боевых столкновений. На Покровском направлении враг продолжает попытки прорыва нашей обороны в ряде районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"С начала этих суток по всей линии фронта уже произошло 37 боевых столкновений. Захватчики совершили два ракетных удара двумя ракетами, четыре авиационных удара десятью управляемыми авиабомбами, задействовали 40 дронов-камикадзе и осуществили около 500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", - рассказывает Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении продолжается атака врага в направлении Волчанска.

На Купянском направлении Силы обороны отражают две вражеские атаки в районе Берестево.

На Лиманском направлении военные отбили восемь попыток оккупантов улучшить тактическое положение. Сейчас россияне концентрируют свои усилия неподалеку Тернов. Отбит один штурм, еще три боестолкновения продолжаются. Также бои продолжаются в районах Дружелюбовки, Невского и Григорьевки.

На Северском направлении отбито пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Верхнекаменского и Выемки. Сейчас еще один бой продолжается возле последнего населенного пункта.

На Краматорском направлении с начала суток состоялось три вражеских штурма россиян. Боевые действия продолжаются в районах Клищеевки и Андреевки.

На Покровском направлении украинские военные принимают меры по недопущению продвижения россиян в глубину украинской территории. Враг продолжает попытки прорвать оборону наших бойцов в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Сейчас продолжаются семь боевых столкновений.

На Кураховском направлении россияне дважды начинали штурмовые действия. Сейчас бой продолжается в районе Красногоровки.

На Гуляйпольском направлении россияне активизировались в районе Чаривного. Сейчас продолжаются три боевых столкновения.

На Ореховском направлении террористы совершили четыре попытки улучшить тактическое положение в районе Малой Токмачки и Щербаков.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 10 июня, согласно данным Генштаба украинские военные ликвидировали еще 1100 российских террористов. С начала полномасштабной войны враг потерял около 520 850 единиц личного состава.

Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), украинские бойцы провели успешную контратаку на юго-запад от Донецка, и восстановили утраченные позиции в районе Солодкого.