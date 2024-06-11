Воины ВСУ сбили российский Су-25 на Покровском направлении

Украинские защитники сбили российский военных самолет Су-25 на Покровском направлении, который остается "горячим" на линии фронта. Также здесь за сутки были ликвидированы и ранены почти две сотни захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Сухопутных войск ВСУ.

Российские обстрелы

За сутки российские захватчики нанесли по территории Украины 2 ракетных с применением 5 ракет и 45 авиационных ударов с применением 64 КАБов (УАБов), задействовали 486 дронов-камикадзе.

Кроме того, противник совершил более 2900 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам с применением артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Ситуация на фронте

В Сухопутных войсках отметили, что воины ВСУ продолжают "решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта".

С начала суток 10 июня и по состоянию на 22:00 на фронте произошло 81 боевое столкновение.

В ВСУ констатируют, что ситуация остается "напряженной, однако - контролируемой".

На Харьковском направлении произошли 4 безуспешные атаки врага в районах Волчанска и Глубокого. Украинские военные продолжают проводить мероприятия по усилению оборонных позиций и рубежей.

"Предварительные потери агрессора на этом направлении составили 64 кафира погибшими и ранеными. Уничтожены один танк, семь автомобилей и пять единиц специальной техники", - рассказали в Сухопутных войсках.

Кроме того, на этом направлении были повреждены 2 танка оккупантов, 1 боевая бронированная машина, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Также поражены 15 блиндажей и склад боеприпасов врага.

На Купянском направлении противник пытался оттеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районах н.п. Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и Берестовое. Враг успеха не имел, потери позиций и территорий не были допущены.

На Лиманском направлении количество боестолкновений возросло до 12. Российские оккупанты пытались продвинуться в районах Дружелюбовки, Невского, Тернов, Торского, Григорьевки и Серебрянского леса. Все атаки успешно отражены украинскими защитниками.

На Северском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. 4 штурмовых действия в районах Спорного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского завершились для врага неудачей.



На Краматорском направлении противник 7 раз пытался атаковать подразделения сил обороны в районах Нового, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. 6 попыток оккупантов прорвать рубежи ВСУ успеха не имели.

"Ситуация напряженная. Идет бой в районе Нового", - передали в Сухопутных войсках.

Самая горячая обстановка остается на Покровском направлении. Враг 21 раз пытался вклиниться в боевые порядки ВСУ вблизи Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского, Яснобродовки, Уманского и Карловки.

19 вражеских атак отбиты. Еще 2 боестолкновения продолжаются недалеко от Новоалександровки и Новопокровского.

"Силы обороны прилагают максимум усилий для истощения и сдерживания российских захватчиков. Предварительные потери агрессора на этом направлении составили 198 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожены самолет СУ-25, один танк, боевая бронированная машина, пушка и четыре автомобиля", - передали в Сухопутных войсках.

На Кураховском направлении ситуация остается напряженной. С начала суток количество боевых столкновений увеличилось до 17.

"Захватчики пытаются продвинуться вблизи населенных пунктов Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Константиновка и Парасковеевка", - рассказали в ВСУ.

14 вражеских атак успешно отражены Силами обороны. Продолжаются бои в районе Красногоровки. Принимаются меры по недопущению продвижения русских войск в глубину нашей территории.

На Времивском направлении захватчики пытались идти вперед у Водяного и Старомайорского. Штурмовые действия российских оккупантов потерпели неудачу. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Ореховском направлении оккупанты совершили одно безуспешное штурмовое действие в районе населенного пункта Копани.

На Приднепровском направлении ВСУ были отбиты 2 атаки врага в районе севернее Крынок. Потери позиций не допущены.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Удары по силам врага

В течение суток, 10 июня, Силы обороны поразили: