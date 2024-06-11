В Украине учебные заведения обязали отказаться от кондиционеров и уличного освещения

Украинские учебные заведения должны будут экономить электроэнергию. В частности, это касается использования кондиционеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее письмо Министерства образования и науки Украины.

В своем письме МОН напомнило о том, что 7 июня украинское правительство приняло распоряжение о ряде мер, которые нужны для стабилизации энергетической системы Украины.

Такие меры, в частности, предусматривают отказ от использования кондиционеров, а также уличного освещения.

"С целью стабилизации работы объединенной энергетической системы Украины, государственным предприятиям, учреждениям, учебным заведениям и организациям, относящимся к сфере управления Министерства образования и науки Украины, необходимо выполнять мероприятия, предусмотренные распоряжением" - сказано в письме.