В Украине из-за жары завтра снова будут выключать свет: в какие часы

Завтра по всей территории Украины снова будут применяться графики отключения света. Однако ограничения продлятся всего 8 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".

В то же время в компании объяснили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

"Завтра, 12 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 15:00 до 23:00", - заявили в Укрэнерго.

Отключение света в Украине

Напомним, что этой весной украинцы снова вспомнили о графиках отключения света. Причиной этому стали российские обстрелы по украинским энергетическим объектам и задержка помощи от США.

Сейчас все чаще отключение света связывают с повышением температуры на улице, ведь в такие дни украинцы чаще всего используют кондиционеры, а они, как известно, нуждаются в значительных затратах электроэнергии.

Отметим, что из-за этого Кабмин дал задачу чиновникам снизить потребление электроэнергии. По поручению чиновники должны отказаться от использования кондиционеров.

В свою очередь, гендиректор YASNO Сергей Коваленко призвал и обычных украинцев также ограничить использование кондиционеров. Ведь при значительном дефиците есть угроза отключения света даже для критической инфраструктуры.

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