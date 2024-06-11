Стало известно, когда в Киеве полностью возобновят движение "синей" веткой метро

В Киеве движение поездов по "синей" ветке метро между ст. "Демеевская" и "Лыбедская" запустят уже в этом году.

Об этом рассказал и.о. начальника метрополитена Виктор Выговский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

"Мы сейчас фактически дошли до финальной стадии работ в котловане, демонтирована верхняя часть тоннеля и приступили к демонтажу последних элементов сооружения тоннеля", - сказал Выговский.

Он пояснил, что в дальнейшем специалисты приступят к монтажу нового монолитного тоннеля.

"Непосредственно еще выполняются работы внутри тоннеля на близлежащих участках. Это 27 метров с одной стороны и 20 - с другой. Там уже выполнены работы, что касается скажем так "лечения" тоннеля и сейчас идет работа для усиления тоннеля по периметру", - сказал руководитель столичного метро.

Выговский подчеркнул, что ремонт работы будет продолжаться до конца лета, затем еще предстоит провести тестовые пуски движения поездов и после этого - уже полноценное возобновление движения поездов.

"Для себя мы смотрим по интенсивности выполнения, по работам, которые мы выполняем, что запустить движение поездов удастся в начале осени", - пояснил и.о. начальника метрополитена.