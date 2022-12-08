Военная помощь от Германии и детали нового пакета санкций против РФ: новости за 7 декабря

7 декабря 2022 года Германия объявила о передаче Украине новой партии оружия. А Еврокомиссия объявила о 9-м пакете санкций против России.

Война России против Украины: последние новости

Германия передает Украине новую партию оружия

Германия обнародовала новый список вооружения, которое будет предоставлено Украине в рамках военной помощи. В него входят бронетранспортеры Dingo и самоходные артиллерийские установки RCH-155.

Часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая часть - от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации.

Dingo – это бронированная и опционально вооруженная машина, которая используется для патрулирования и разведки.

Артиллерийские 155-мм установки "Remote Controlled Howitzer 155" имеют длину ствола 52 калибра. RCH 155 создана на шасси колесного бронетранспортера "GTK Boxer" с колесной формулой 8x8. Система имеет автоматизированный башенный артиллерийский модуль AGM с артиллерийской частью немецкой самоходной гаубицы "PzH 2000".

Еврокомиссия объявила о 9-м пакете санкций против России

Еврокомиссия объявила сегодня, 7 декабря, содержание девятого пакета санкций против России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что Россия продолжает нести Украине смерть и разруху, намеренно нацеливаясь на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, пытаясь парализовать страну в начале зимы.

"Восемь пакетов санкций, которые мы ввели, уже сильно кусаются. И сегодня мы усиливаем давление на Россию девятым пакетом санкций", - подчеркнула она.

Уже не "Киев через три дня". Путин сделал заявление о терминах "спецоперации"

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что так называемая "специальная военная операция" может стать продолжительным процессом.

"Конечно, это длительный процесс может быть", - сказал он.

Также диктатор отметил, что "значительным результатом" сделки для России стало появление новых территорий, то есть незаконная оккупация регионов Украины.

Журнал Time назвал человеком года Зеленского и "украинский дух"

Американский журнал Time назвал "Человеком года" президента Украины Владимира Зеленского и "украинский дух".

Да, Зеленский в начале полномасштабной войны России против Украины смог объединить весь мир вокруг своей страны. Он был сосредоточен на том, чтобы удержать мировоззрение на Украине.

Бывший артист понимал, что внимание является самой ценной валютой планеты. Он был откровенен, иногда саркастичен и всегда говорил по сути: мы должны спасти Украину, чтобы спасти демократию.

При этом Зеленский заслужил свою порцию критики. Его решение приуменьшить угрозу вторжения разозлило многих в Украине.

Украина может получить 3 млрд долларов из афганского фонда НАТО

НАТО может перераспределить средства из фонда, созданного ранее для Афганистана. Деньги хотят направить Украине.

Politico отмечает, что речь идет о трастовом фонде, созданном для поддержки и обучения Национальной армии Афганистана. Западные чиновники рассказали, что страны НАТО готовы рассмотреть возможность перераспределения части с 3,4 млрд долларов, а такая инициатива в большинстве своем не вызывает споров.

По данным СМИ, эти средства могут в кратковременной перспективе решить вопрос о помощи Украине на фоне высокой инфляции и удорожания энергоносителей в Европе.

"Это также могло бы ослабить напряжение внутри альянса в решающий момент войны - в то время, когда единство НАТО является ключевым", - говорится в сообщении.

Один из собеседников сообщил, что чиновники НАТО более месяца обсуждали возможность использования афганских средств для Украины, в том числе во время октябрьской встречи в Брюсселе.

После атак на аэродромы РФ нет безопасных зон. Удары могут получить в Сибирь

Ударами российских стратегических аэродромов Украина продемонстрировала , что может поражать дальние цели без западного оружия. Эта операция также показала, что у России не осталось безопасных зон.

Представители украинского Министерства обороны и аналитики заявили, что удары по аэродромам являются частью новой тактики, направленной на срыв российского военного планирования.

"Атаки повторяются. У нас нет ограничений по дальности, и вскоре мы сможем поразить все цели на территории России, в том числе в Сибири", - сказал на условиях анонимности советник правительства Украины по вопросам обороны.

Если удары не прекратятся. Кличко предупредил об угрозе "апокалипсиса" в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко допустил возможный сценарий "апокалипсиса" в столице этой зимой в случае, если российские удары по инфраструктуре продолжатся.

"Киев может потерять электроэнергию, воду, тепло. Может случиться "апокалипсис", как в голливудских фильмах, когда из-за низкой температуры невозможно жить в домах", - сказал Кличко.

Он предположил возможный сценарий, по которому город может остаться без центрального отопления до весны, когда температура может опускаться до -15 градусов.

"Если электричество и дальше будет отсутствовать, а внешняя температура будет низкой, мы, к сожалению, будем вынуждены сливать воду из зданий. Иначе вода может замерзнуть и нарушить всю водопроводную сеть, а здания будут полностью непригодны для дальнейшего использования", - добавил Кличко.

Комитет Сената США поддержал признание действий РФ в Украине геноцидом

Комитет Сената США поддержал инициативу, согласно которой действия россиян в Украине признаются геноцидом.

"Комитет Сената по зарубежным отношениям поддержал резолюцию, признающую действия России в Украине геноцидом", - написал журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш.

Атрошенко на год лишили должности мэра Чернигова

Яворовский районный суд Львова лишил мэра Чернигова Владислава Атрошенко права занимать должность городского головы в течение года.

В августе текущего года Атрошенко приказал своему водителю вывезти автомобиль его жены Tesla Model X за границу.

Отмечается, что должностное лицо действовало в условиях конфликта интересов, поскольку водитель обеспечивает транспортное обслуживание мэра исключительно в пределах его обязанностей.

Согласно решению Яворивского районного суда, городской голова признан виновным в административном правонарушении. На должностного лица наложен штраф в размере 6 800 гривен. Также ему за год запрещено занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления.

Прогноз погоды на сегодня.

8 декабря мокрый снег ожидается в центре, на востоке Украины. Дождь местами - в южной части.

"На севере и в Винницкой области - плотные постфронтальные облака. Солнечные прояснения, без осадков - в западных областях", - рассказала синоптик.

По ее словам, ветер будет постепенно стихать, останется порывистым только в восточной части.

"Воздух заходит к нам явно теплее - завтра повсюду около нуля, днем даже с небольшими "плюсами", на юге +5...+9, в Крыму до +14 градусов", - добавила она.