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Если удары не прекратятся. Кличко предупредил об угрозе "апокалипсиса" в Киеве

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Киев, Среда 07 декабря 2022 19:59
Если удары не прекратятся. Кличко предупредил об угрозе "апокалипсиса" в Киеве Фото: городской глава Киева Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Мэр Киева Виталий Кличко допустил возможный сценарий "апокалипсиса" в столице этой зимой в случае, если российские удары по инфраструктуре продолжатся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Киев может потерять электроэнергию, воду, тепло. Может случиться "апокалипсис", как в голливудских фильмах, когда из-за низкой температуры невозможно жить в домах", - сказал Кличко.

Он предположил возможный сценарий, по которому город может остаться без центрального отопления до весны, когда температура может опускаться до -15 градусов.

"Если электричество и дальше будет отсутствовать, а внешняя температура будет низкой, мы, к сожалению, будем вынуждены сливать воду из зданий. Иначе вода может замерзнуть и нарушить всю водопроводную сеть, а здания будут полностью непригодны для дальнейшего использования", - добавил Кличко.

При этом он подчеркнул, что жителям нет необходимости эвакуироваться сейчас, хотя они должны быть готовы к этому. По его словам, дефицит электроэнергии в городе составляет всего 20%, а условия остаются стабильными.

Мэр заверил, что власти города "борются и делают все возможное, чтобы этого не произошло".

Кличко также сказал, что в Киеве не хватает мест в пунктах обогрева. Он призвал жителей города подготовить предметы первой необходимости.

Напомним, в Киеве сегодня, 7 декабря, продолжаются экстренные отключения света. Графики пока не действуют.

Добавим, энергетики уверяют, что в тотальном отключении электроэнергии в столице пока нет нужды.

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Киев Виталий Кличко
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