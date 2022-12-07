Если удары не прекратятся. Кличко предупредил об угрозе "апокалипсиса" в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко допустил возможный сценарий "апокалипсиса" в столице этой зимой в случае, если российские удары по инфраструктуре продолжатся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Киев может потерять электроэнергию, воду, тепло. Может случиться "апокалипсис", как в голливудских фильмах, когда из-за низкой температуры невозможно жить в домах", - сказал Кличко.
Он предположил возможный сценарий, по которому город может остаться без центрального отопления до весны, когда температура может опускаться до -15 градусов.
"Если электричество и дальше будет отсутствовать, а внешняя температура будет низкой, мы, к сожалению, будем вынуждены сливать воду из зданий. Иначе вода может замерзнуть и нарушить всю водопроводную сеть, а здания будут полностью непригодны для дальнейшего использования", - добавил Кличко.
При этом он подчеркнул, что жителям нет необходимости эвакуироваться сейчас, хотя они должны быть готовы к этому. По его словам, дефицит электроэнергии в городе составляет всего 20%, а условия остаются стабильными.
Мэр заверил, что власти города "борются и делают все возможное, чтобы этого не произошло".
Кличко также сказал, что в Киеве не хватает мест в пунктах обогрева. Он призвал жителей города подготовить предметы первой необходимости.
Напомним, в Киеве сегодня, 7 декабря, продолжаются экстренные отключения света. Графики пока не действуют.
Добавим, энергетики уверяют, что в тотальном отключении электроэнергии в столице пока нет нужды.
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