Я буду баллотироваться в президенты в случае проведения выборов во время войны, - Зеленский

Владимир Зеленский будет участвовать в выборах президента Украины, если они будут проходить в условиях военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой NBC News .

Американская журналистка поинтересовалась у главы государства, каким было бы его решение, если бы новые президентские выборы проходили на фоне войны с Россией.

По словам Зеленского, он точно принимал бы в них участие, поскольку ответственен за судьбу страны, пока продолжается российская агрессия.

"Если это произойдет во время войны, конечно, это моя ответственность. Потому что я должен защищать свою страну с самого начала до конца этой войны", - подчеркнул Зеленский.

Что важно понимать, глава государства уже не раз заявлял, что готов провести выборы в Украине, если российский диктатор Владимир Путин выполнит его требование.

"Передайте Путину: дайте нам два месяца полного прекращения огня, и мы проведем выборы. И мы, конечно, будем готовы принять любой выбор нашего народа - именно украинского народа", - заявил Зеленский.

Однако Москва сразу отбросила это требование президента Украины.

"Но 60 суток, которые требует Зеленский, нужны ему не для проведения выборов, а чтобы собраться с силами, залечить раны и продолжить войну", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.