Чтобы убивали украинцев. Кадыров похищает детей из Луганской области для "патриотического воспитания"

Захватчики массово вывозят детей, в том числе подростков, из Луганской области в Россию и, в частности, Чечню для "патриотического воспитания".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

По его словам, самопровозглашенный "глава Чеченской Республики" Рамзан Кадыров хочет лично "воспитать" из детей убийц, чтобы потом отправлять убивать своих земляков.

Так, случаев депортации подростков на территорию РФ уже больше сотни.

Гайдай также добавил, что в 2020-2021 годах СБУ обезвредили диверсионные группы, в которых находились парни 21-22 года. Тогда шел уже 7-й год войны.

"То есть в 2014 году этим людям было 14 лет. Их настолько зомбировали, что они уже в 21 год пошли убивать своих же земляков", - сказал он.

Ранее "Центр национального сопротивления" сообщал, что российская оккупационная администрация на временно оккупированной территории Луганской области отчиталась, что для 15 тысяч детей от 2 до 17 лет были проведены углубленные медицинские осмотры.

Ввезенные из РФ медики отметили в документах обследования, что 70% из этих детей "требуют специальной медицинской помощи". Именно таким заключением россияне прикрывают депортацию детей на территорию России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что РФ депортировала 11 тысяч украинских детей.

Кроме того, в разведке отмечали, что Кадыров усиливает власть чеченцев на временно оккупированном Донбассе.

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