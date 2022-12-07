В Мариуполь свозят "зубы дракона", город все больше превращают в тыловую базу РФ
Впервые в Мариуполь прибыл груз "зубов дракона" - бетонных укреплений из Крыма. Город оккупанты и дальше превращают в свою тыловую военную базу.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"В военном городке недалеко от Севастополя запущено производство бетонных укреплений, которые массово везут на временно оккупированную территорию гражданскими грузовиками. Вчера первый такой груз прибыл в Мариуполь и был направлен на укрепление линии обороны по треугольнику Мариуполь-Мангуш-Никольское", - рассказывает он.
По его словам, оккупанты стремительно усиливают меры безопасности по Мариуполю и району и в очередной раз увелиивают оккупационный корпус.
"Мариуполь окончательно превращен в тыловую военно-логистическую базу оккупантов", - констатирует Андрющенко.
Кроме этого:
- в с. Урзуф прибыл на очередное подкрепление живой силы и военной техники и расселена часть военного командования среднего звена. Поэтому в с. Урзуф и Бабах-Тарама второй день подряд глушится мобильная связь;
- в с. Агробаза и с. Бердянское близ Мариуполя прошло расквартирование оккупантов. Поэтому впервые с начала этой фазы войны по улицам поселков запущены военные патрули;
- в Левобережном районе Мариуполя в районе "Утреннего рынка" вчера впервые с начала сентября был установлен мобильный блок-пост, на котором проводилась проверка автомобилей и пешеходов (исключительно мужчин независимо от возраста, передвигавшихся по улице без женщин и детей).
Как сообщалось, ВСУ ударили по позициям оккупантов в захваченном Мариуполе. Удалось поразить не менее 2 систем ПВО С-300.
Отметим, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 540 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери России составили 92 740 военных.