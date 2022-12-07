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Атрошенко на год лишили должности мэра Чернигова

Новина українською →
Среда 07 декабря 2022 18:57
Атрошенко на год лишили должности мэра Чернигова Фото: Владислав Атрошенко, городской голова Чернигова (facebook.com/cg.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Яворовский районный суд Львова лишил мэра Чернигова Владислава Атрошенко права занимать должность городского головы в течение года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Что случилось?

В августе текущего года Атрошенко приказал своему водителю вывезти автомобиль его жены Tesla Model X за границу.

Отмечается, что должностное лицо действовало в условиях конфликта интересов, поскольку водитель обеспечивает транспортное обслуживание мэра исключительно в пределах его обязанностей.

Какое наказание получил Атрошенко

Согласно решению Яворивского районного суда, городской голова признан виновным в административном правонарушении. На чиновника наложен штраф в размере 6 800 гривен. Также ему в течение года запрещено занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в сентябре петиция по сохранению Атрошенко на должности мэра Чернигова набрала более 25 тысяч голосов.

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