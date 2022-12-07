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Сотни ракет и дронов. РФ заказала у Ирана новую партию вооружения

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Украина, Среда 07 декабря 2022 12:12
Сотни ракет и дронов. РФ заказала у Ирана новую партию вооружения Фото: президент РФ Владимир Путин и Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
Автор: Наталия Гурковская

Россия вновь заказала у Ирана сотни беспилотников и баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit.

"Мы знаем, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотных ракет и ракет в Россию", - пишет издание со ссылкой на источники в ООН в Нью-Йорке.

Таким образом Кремль хочет противодействовать острой нехватке вооружения для осуществления атак - есть несколько сотен снарядов и сотни дронов.

"Я не думаю, что они уже отгружены, но они определенно есть в книгах заказов", - сказал источник в Нью-Йорке.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что после того, как Украина представила реальные доказательства применения иранского вооружения Россией в Украине, Тегеран сменил позицию и признал свою причастность к поставкам оружия в РФ.

Также ранее мы писали, что Беларусь намерена производить снаряды для артиллерии и РОВД вместе с Ираном.

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