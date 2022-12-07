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США сообщили Германии, что поддерживают передачу Украине танков Leopard, - СМИ

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Берлин, Среда 07 декабря 2022 13:23
США сообщили Германии, что поддерживают передачу Украине танков Leopard, - СМИ Фото: США дали понять Германии, что поддержат поставку Украине танков (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США сигнализировали Германии, что поддержат передачу Украине танков Leopard 2. Однако при условии, что Германия сама примет это решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание FAZ.

Два источника, имеющих доступ к информации из обеих стран, подтвердили, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсуждал эту тему с советником канцлера по внешней политике Йенсом Плетнером в октябре. По словам одного из собеседников, Салливан сказал, что США приветствовали бы такую поставку, однако это должно произойти по инициативе Германии.

Другой источник отметил, что Салливан намекнул Плетнеру, что было бы "хорошо", если бы Украина получила эти танки.

В правительстве Германии не опровергли эту информацию, а спикер отметил, что кабинет канцлера Олафа Шольца держит постоянный контакт с союзниками, особенно с США, о помощи Украине. В Германии не раз заявляли, что не могут передать танки, поскольку никто из союзников этого не сделал.

Эксперты объясняют, что существует ряд причин, почему украинским военным необходимы именно танки Leopard 2. Самое главное, что это вооружение является стандартным танком польской армии, поэтому Украина могла бы обслуживать их сразу в Польше. С американскими танками пока такой вариант невозможен.

По данным издания, только из запасов производителей Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann Германия могла бы предоставить 80 единиц в кратчайшие сроки.

Ранее мы сообщали, что Украина просит союзников о передаче танков, чтобы продолжить успехи и освободить дополнительные территории. Но США и Германия не решаются поставить M-1 Abrams и Leopard отчасти из-за проблем с обучением и логистикой на поле боя.

Напомним, по данным издания Politico, поставки Украине танков Abrams и Leopard задерживаются из-за проблем с логистикой.

Впрочем, недавно министр обороны Алексей Резников выразил уверенность, что Украина получит западные танки от союзников, и не только Leopard.

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