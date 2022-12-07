Журнал Time назвал человеком года Зеленского и "украинский дух"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Time .

Так, Зеленский в начале полномасштабной войны России против Украины смог объединить весь мир вокруг своей страны. Он был сосредоточен на том, чтобы удержать мировоззрение на Украине.

Бывший артист понимал, что внимание является самой ценной валютой планеты. Он был откровенным, иногда саркастичным и всегда говорил по существу: мы должны спасти Украину, чтобы спасти демократию.

При этом Зеленский заслужил свою порцию критики. Его решение приуменьшить угрозу вторжения разозлило многих в Украине.

Напомним, украинский народ в лице Зеленского стал лауреатом премии Сахарова.

Кроме того, Зеленского наградили премией Oxi Courage Award за смелость украинского народа.

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