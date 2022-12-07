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Журнал Time назвал человеком года Зеленского и "украинский дух"

Новина українською →
Среда 07 декабря 2022 15:11
Журнал Time назвал человеком года Зеленского и "украинский дух" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Американский журнал Time назвал "Человеком года" президента Украины Владимира Зеленского и "украинский дух".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Time.

Так, Зеленский в начале полномасштабной войны России против Украины смог объединить весь мир вокруг своей страны. Он был сосредоточен на том, чтобы удержать мировоззрение на Украине.

Журнал Time назвал человеком года Зеленского и &quot;украинский дух&quot;

Бывший артист понимал, что внимание является самой ценной валютой планеты. Он был откровенным, иногда саркастичным и всегда говорил по существу: мы должны спасти Украину, чтобы спасти демократию.

При этом Зеленский заслужил свою порцию критики. Его решение приуменьшить угрозу вторжения разозлило многих в Украине.

Напомним, украинский народ в лице Зеленского стал лауреатом премии Сахарова.

Кроме того, Зеленского наградили премией Oxi Courage Award за смелость украинского народа.

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Владимир Зеленский
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