Військова допомога від Німеччини та деталі нового пакету санкцій проти РФ: новини за 7 грудня

Вчора, 7 грудня 2022 року, Німеччина оголосила про передачу Україні нової партії зброї. А Єврокомісія оголосила про 9-й пакет санкцій проти Росії.

Війна Росії проти України: останні новини

Німеччина передає Україні нову партію зброї

Німеччина оприлюднила новий список озброєння, яке буде надано Україні в рамках військової допомоги. До нього увійдуть бронетранспортери Dingo та самохідні артилерійські установки RCH-155.

Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації.

Dingo - це броньована та опціонально озброєна машина, яка використовується для патрулювання і розвідки.

Артилерійські 155-мм установки "Remote Controlled Howitzer 155" мають довжину ствола 52 калібри. RCH 155 створена на шасі колісного бронетранспортера "GTK Boxer" із колісною формулою 8x8. Система має автоматизований баштовий артилерійський модуль AGM з артилерійською частиною німецької самохідної гаубиці "PzH ​​2000".

Єврокомісія оголосила про 9-й пакет санкцій проти Росії

Єврокомісія оголосила сьогодні, 7 грудня, зміст дев'ятого пакету санкцій проти Росії.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Росія продовжує нести Україні смерть і розруху, навмисно націлюючись на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, намагаючись паралізувати країну на початку зими.

"Ті вісім пакетів санкцій, які ми запровадили, вже сильно кусаються. І сьогодні ми посилюємо тиск на Росію дев’ятим пакетом санкцій", - підкреслила вона.

Вже не "Київ за три дні". Путін зробив заяву про терміни "спецоперації"

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що так звана "спеціальна військова операція" може стати тривалим процесом.

"Звичайно, це тривалий процес може бути", - сказав він.

Також диктатор зазначив, що "значним результатом" операції для Росії стала поява нових територій, тобто незаконна окупація регіонів України.

Журнал Time назвав людиною року Зеленського та "український дух"

Американський журнал Time назвав "Людиною року" президента України Володимира Зеленського та "український дух".

Так, Зеленський на початку повномасштабної війни Росії проти України зміг об'єднати увесь світ навколо своєї країни. Він був зосереджений на тому, аби утримати погляд світу на Україні.

Колишній артист розумів, що увага є найціннішою валютою планети. Він був відвертим, іноді саркастичним і завжди говорив по суті: ми повинні врятувати Україну, щоб врятувати демократію.

При цьому Зеленський заслужив і свою порцію критики. Його рішення применшити загрозу вторгнення розлютило багатьох в Україні.

Україна може отримати 3 млрд доларів з афганського фонду НАТО

НАТО може перерозподілити кошти з фонду, який раніше створювали для Афганістану. Кошти хочуть направити Україні.

Politico зазначає, що мова йде про трастовий фонд, створений для підтримки та навчання Національної армії Афганістану. Західні чиновники розповіли, що країни НАТО готові розглянути можливість перерозподілу частини з 3,4 млрд доларів, а така ініціатива здебільшого не викликає суперечок.

За даними ЗМІ, ці кошти можуть у короткочасній перспективі вирішити питання допомоги Україні на тлі високої інфляції та здорожчання енергоносіїв в Європі.

"Це також могло б послабити напругу всередині альянсу у вирішальний момент війни - у той час, коли єдність НАТО є ключовою", - йдеться у повідомленні.

Один зі співрозмовників видання повідомив, що чиновники НАТО понад місяць обговорювали можливість використання афганських коштів для України, в тому числі під час жовтневої зустрічі в Брюсселі.

Після атак на аеродроми РФ немає безпечних зон. Удари можуть дістати до Сибіру

Ударами російських стратегічних аеродромів Україна продемонструвала, що може вражати далекі цілі без західної зброї. Ця операція також показала, що у Росії не залишилося безпечних зон.

Представники українського Міністерства оборони та аналітики заявили, що удари по аеродромах є частиною нової тактики, спрямованої на те, щоб зірвати російське військове планування.

"Атаки повторюються. У нас немає обмежень щодо дальності, і незабаром ми зможемо вразити всі цілі на території Росії, у тому числі в Сибіру", - сказав на умовах анонімності радник уряду України з питань оборони.

Якщо удари не припиняться. Кличко попередив про загрозу "апокаліпсису" в Києві

Мер Києва Віталій Кличко допустив можливий сценарій "апокаліпсису" в столиці цієї зими у разі, якщо російські удари по інфраструктурі продовжаться.

"Київ може втратити електроенергію, воду, тепло. Може статися "апокаліпсис", як у голлівудських фільмах, коли через низьку температуру неможливо жити в будинках", - сказав Кличко.

Він припустив можливий сценарій, за яким місто може залишитися без центрального опалення до весни, коли температура може опускатися до -15 градусів.

"Якщо електрика й надалі буде відсутня, а зовнішня температура буде низькою, ми, на жаль, будемо змушені зливати воду з будівель. Інакше вода може замерзнути та порушити всю водопровідну мережу, а будівлі будуть повністю непридатні для подальшого використання", - додав Кличко.

Комітет Сенату США підтримав визнання дій РФ в Україні геноцидом

Комітет Сенату США підтримав ініціативу, за якою дії росіян в Україні визнаються геноцидом.

"Комітет Сенату із закордонних відносин підтримав резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом", - написав журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

Атрошенка на рік позбавили посади мера Чернігова

Яворівський районний суд Львова позбавив мера Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати посаду міського голови протягом року.

В серпні поточного року Атрошенко наказав своєму водієві вивезти автомобіль його дружини Tesla Model X за кордон.

Зазначається, що посадовець діяв в умовах конфлікту інтересів, оскільки водій забезпечує транспортне обслуговування мера виключно у межах його обов'язків.

Відповідно до рішення Яворівського районного суду, міського голову визнано винним у адміністративному правопорушенні. На посадовця накладено штраф у розмірі 6 800 гривень. Також йому протягом року заборонено обіймати посади, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Прогноз погоди на сьогодні

8 грудня мокрий сніг очікується у центрі, на сході України. Дощ місцями - у південній частині.

"На півночі та на у Вінницькій області - щільні постфронтальні хмари.Сонячні прояснення, без опадів - у західних областях", - розповіла синоптик.

За її словами, вітер поступово стихатиме, залишиться рвучким лише в східній частині.

"Повітря заходить до нас явно тепліше - завтра повсюди близько нуля, вдень навіть з невеликими "плюсами", на півдні +5...+9, в Криму до +14 градусів", - додала вона.