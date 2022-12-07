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Погода сильно изменится. Синоптик дала прогноз на ближайшие дни

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Украина, Среда 07 декабря 2022 13:46
Погода сильно изменится. Синоптик дала прогноз на ближайшие дни Фото: синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в ближайшие дни будет меняться быстро и кардинально. Если еще в четверг стоит ожидать дождь, мокрый снег и мороз, то уже в понедельник столбики термометров покажут до +8 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Четверг

8 декабря мокрый снег ожидается в центре, на востоке Украины. Дождь местами - в южной части.

"На севере и в Винницкой области - плотные постфронтальные облака. Солнечные прояснения, без осадков - в западных областях", - рассказала синоптик.

По ее словам, ветер будет постепенно стихать, останется порывистым только в восточной части.

"Воздух заходит к нам явно теплее - завтра повсюду около нуля, днем даже с небольшими "плюсами", на юге +5...+9, в Крыму до +14 градусов", - добавила она.

Пятница

9 декабря в Украине будет мокрый снег, дождь, серые облака и "прекрасное солнце".

"В Киеве в пятницу останется только облачность - осадков не предполагается. Температура воздуха будет колебаться вблизи нуля", - рассказала Диденко.

Выходные и понедельник

По данным синоптика, в выходные и в ближайший понедельник потеплеет до +4...+8 градусов.

Как сообщалось, в среду, 7 декабря, в Киеве идет сильный снег. Водителей просят не выезжать без надобности.

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