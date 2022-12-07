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Артиллерия и бронетранспортеры. Германия передает Украине новую партию оружия

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Среда 07 декабря 2022 20:13
Артиллерия и бронетранспортеры. Германия передает Украине новую партию оружия Фото: Германия передает новую партию оружия Украины (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия обнародовала новый список вооружения, которое будет предоставлено Украине в рамках военной помощи. В него входят бронетранспортеры Dingo и самоходные артиллерийские установки RCH-155.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая часть - от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации.

Германия предоставит Украине следующее оружие:

  • 18 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок RCH 155;
  • 20 бронетранспортеров Dingo;
  • 2 танковых тягача M1070 Oshkosh;
  • 80 пикапов;
  • 90 средств противодействия дронам;
  • 7 грузовиков 8x6 со сменной системой загрузки.

В немецком правительстве подчеркнули, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.

Dingo - это бронированная и опционально вооруженная машина, которая используется для патрулирования и разведки.

Артиллерийские 155-мм установки "Remote Controlled Howitzer 155" имеют длину ствола 52 калибра. RCH 155 создана на шасси колесного бронетранспортера "GTK Boxer" с колесной формулой 8x8. Система имеет автоматизированный башенный артиллерийский модуль AGM с артиллерийской частью немецкой самоходной гаубицы "PzH 2000".

Напомним, что Германия предоставила новый пакет помощи Вооруженным силам Украины. В него вошли семь зенитных установок Gepard.

Германия продолжает оказывать военные помощь Украине. Так, наша страна получила 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh, из них две - в течение этой недели.

Ранее сообщалось, что правительство Германии одобрило продажу Украине 18 единиц самоходных артиллерийских установок RCH-155. Но поставка возможна не раньше 2025 года.

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