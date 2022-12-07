Артиллерия и бронетранспортеры. Германия передает Украине новую партию оружия
Германия обнародовала новый список вооружения, которое будет предоставлено Украине в рамках военной помощи. В него входят бронетранспортеры Dingo и самоходные артиллерийские установки RCH-155.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.
Часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая часть - от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации.
Германия предоставит Украине следующее оружие:
- 18 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок RCH 155;
- 20 бронетранспортеров Dingo;
- 2 танковых тягача M1070 Oshkosh;
- 80 пикапов;
- 90 средств противодействия дронам;
- 7 грузовиков 8x6 со сменной системой загрузки.
В немецком правительстве подчеркнули, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.
Dingo - это бронированная и опционально вооруженная машина, которая используется для патрулирования и разведки.
Артиллерийские 155-мм установки "Remote Controlled Howitzer 155" имеют длину ствола 52 калибра. RCH 155 создана на шасси колесного бронетранспортера "GTK Boxer" с колесной формулой 8x8. Система имеет автоматизированный башенный артиллерийский модуль AGM с артиллерийской частью немецкой самоходной гаубицы "PzH 2000".
Напомним, что Германия предоставила новый пакет помощи Вооруженным силам Украины. В него вошли семь зенитных установок Gepard.
Германия продолжает оказывать военные помощь Украине. Так, наша страна получила 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh, из них две - в течение этой недели.
Ранее сообщалось, что правительство Германии одобрило продажу Украине 18 единиц самоходных артиллерийских установок RCH-155. Но поставка возможна не раньше 2025 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.