Помогут с Крымом? Почему Блинкен указал целью возвращение захваченной с 24 февраля территории Украины

США будут оказывать Украине поддержку с учетом ее потребностей именно в это время. При этом Украина самостоятельно решит, где будут проходить границы боев в будущем и какие территории она должна освободить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственного департамента США Неда Прайса на брифинге .

Он подчеркнул, что украинцы должны решать, какими являются их цели. В свою очередь, США будут обеспечивать их поддержку тем, что нужно для борьбы.

"Но, наконец, вопрос о решимости Украины вернуть территорию, захваченную после 24 февраля - или даже до 24 февраля, если вернуться к 2014 году - это вопрос к украинскому правительству как демократически избранному представителю украинского народа", - сказал Прайс.

Отметим, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США сосредоточены на помощи Украине в возвращении территорий, которые Россия оккупировала после 24 февраля.

Так, Прайс объяснил, что Штаты оказывают Украине помощь именно ввиду ее потребностей в настоящее время.

"На данный момент, сейчас битва идет на юге, на востоке и на территории, которую Россия пыталась незаконно захватить или контролировать с 24 февраля. Сейчас он (Блинкен - ред.) отвечал на вопрос о контурах поля боя. В конце концов, контуры этого поля боя в будущем - это вопрос для украинского правительства", - сказал спикер.

Журналист спросил, готовы ли США помочь Украине, если бы она освобождала и территории, оккупированные до 24 февраля - Донбасс и Крым.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет нужно - сколько нужно, чтобы Украина восстановила свой суверенитет, свою независимость, свою территориальную целостность. Но точная динамика этого зависит от украинского народа", - сказал Прайс.

Журналист уточнил, означают ли его слова, что США не проводят разницы между территорией до и после 24 февраля. То есть, являются ли границы февраля 2014 года (до оккупации Крыма и Донбасса) - единственными, которые имеют значение.

Прайс подчеркнул, что этот вопрос касается украинского правительства, а не правительства США. Штаты лишь приспосабливают помощь, учитывая конкретный момент на шкале времени, к битве, с которой сталкиваются украинцы.

"Итак, прямо сейчас, в течение последних нескольких месяцев, когда Украина выиграла битву под Киевом, когда Украина вернула территорию, которую россияне незаконно отобрали у нее, битва шла на юге, была на востоке, была на Донбассе. Мы предоставляем нашим украинским партнерам то, что им нужно для возвращения этой территории", - добавил он.