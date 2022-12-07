Уже не "Киев за три дня". Путин сделал заявление о сроках "спецоперации"

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что так называемая "специальная военная операция" (захватническая война РФ против Украины - ред.) может стать длительным процессом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина.

"Конечно, это длительный процесс может быть", - сказал он.

Также диктатор отметил, что "значимым результатом" операции для России стало появление "новых территорий", то есть незаконная оккупация регионов Украины.

Напомним, ранее Путин заявлял, что планом войны является якобы помощь жителям Донбасса.

При чем ранее диктатор рассказал, что начал войну в Украине, поскольку западные страны якобы "послали РФ подальше", когда речь шла о гарантиях взаимной безопасности.

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