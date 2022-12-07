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После атак на аэродромы у РФ нет безопасных зон. Удары могут достать до Сибири, - FT

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Среда 07 декабря 2022 13:28
После атак на аэродромы у РФ нет безопасных зон. Удары могут достать до Сибири, - FT Фото: удары по аэродромам Энгельс и Дягилево показали, что у РФ нет безопасных зон (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Ударами по российским стратегическим аэродромам Украина продемонстрировала, что может поражать дальние цели без западного оружия. Эта операция также показала, что у России не осталось безопасных зон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Представители украинского Министерства обороны и аналитики заявили, что удары по аэродромам являются частью новой тактики, направленной на то, чтобы сорвать российское военное планирование.

"Атаки повторяются. У нас нет ограничений по дальности, и вскоре мы сможем поразить все цели на территории России, в том числе в Сибири", - сказал на условиях анонимности советник правительства Украины по вопросам обороны.

Издание отмечает, что Украина публично не взяла на себя ответственность за удары и многие детали остаются секретными, что также характерно для других операций Киева, в том числе атака на базу РФ в Севастополе. Но что отличает последние удары Украины от других, так это их дальность и то, что они пробили российскую систему ПВО, поразив стратегические военные базы, которые ранее считались неуязвимыми.

Аналитики считают, что одним из долгосрочным результатом атак может стать рассредоточение Россией своих самолетов внутри страны, что поможет защитить их от новых атак, но усложнит операции с их участием.

"Эти атаки... безусловно, сделают россиян менее уверенными... Им придется подумать о том, как распределять военное имущество и обеспечивать его безопасность", - сказал представитель западного министерства обороны, добавив, что "русские будут сомневаться в своей способности защищать свои стратегические объекты в стране".

Напомним, об атаке беспилотников на аэродромы 5 декабря сообщили в Минобороны РФ. Там обвинили в инциденте Украину. При этом, как подчеркнул представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, подтвердить или опровергнуть причастность Украины к взрывам на аэродромах РФ 5 декабря пока невозможно.

Тем временем издание NYT со ссылкой на источники сообщило, что беспилотники, атаковавшие аэродромы России утром 5 декабря, были запущены с территории Украины. Один из ударов якобы был нанесен с помощью украинского спецназа.

Согласно последним спутниковым данным, вследствие удара по аэродрому в "Энгельс" поврежден как минимум один стратегический бомбардировщик Ту-95.

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