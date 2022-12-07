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Британия показала новую карту войны в Украине: что происходит на фронтах

Новина українською →
Донбасс, Среда 07 декабря 2022 13:08
Британия показала новую карту войны в Украине: что происходит на фронтах Фото: Британия показала новую карту войны в Украине на 7 декабря (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Разведка Великобритании обновила карту боевых действий в Украине. Самая сложная ситуация остается на Донбассе, где россияне ведуть массированные штурмы, но ВСУ сдерживают врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту Минобороны Великобритании в Twitter.

По данным карты, украинские силы отразили атаки россияне в районах таких населенных пунктов как: Белогоровка (Луганская область) и Верхнекаменское, Спорное, Яковлевка, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Новобахмутовка, Марьинка и Новомихайловка (Донецкая область).

Британия показала новую карту войны в Украине: что происходит на фронтах

Впрочем, замечается незначительное продвижение врага в восточных окрестностях Бахмута, но город окружить противнику не удается. Однако район Бахмута и Авдеевки под постоянными ударами оккупантов.

В частности, на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий.

При этом по другим направлениям российские войска пытаются удержать временно захваченные территории и сдержать ВСУ.

Тем временем на юге противник продолжает защищаться. В частности, на востоке Херсонской области. Под ударом врага непосредственно Херсон и его окрестности - правый берег Днепра.

Напомним, ранее британская разведка объяснила копание ненужных окопов россиянами в Белгородской области.

Добавим, также в британском ведомстве сообщали, что Россия устанавливает на оккупированных территориях "зубы дракона".

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