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Telegram разблокировал украинские боты для борьбы с агрессией РФ

Украина, Понедельник 29 апреля 2024 10:38
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Telegram разблокировал украинские боты для борьбы с агрессией РФ Фото: єВорог и бот ГУР в Telegram разблокированы (РБК-Украина Юля Червинская)
Автор: Ярослава Борзова

Официальные украинские боты в Telegram, помогавшие в борьбе с агрессией РФ, возобновили свою работу после их блокирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.

"Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о ботах Минцифры "єВорог", - отмечается в сообщении.

Также украинцам напомнили, что враг может создавать псевдоботов и ботов-двойников, через которые может распространять дезинформацию или собирать их данные.

Для предотвращения таких случаев неравнодушным гражданам посоветовали использовать инструмент для проверки чат-ботов и следить за официальными каналами.

Напомним, что накануне Telegram заблокировал чат-бот "єВорог", с помощью которого можно сообщать о движении оккупантов.

Блокировка каналов в Telegram

Ранее сообщалось, что основатель Telegram Павел Дуров сообщил о требовании Apple от мессенджера блокировать ряд каналов для пользователей с украинскими SIM-картами.

Следует отметить, что в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассказывали, каким образом государство сотрудничает с Telegram по блокированию каналов.

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