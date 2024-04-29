ua en ru
Пн, 29 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Белгородской области строят новый аэродром: как далеко он от границы с Украиной

Россия, Понедельник 29 апреля 2024 09:05
UA EN RU
В Белгородской области строят новый аэродром: как далеко он от границы с Украиной Фото: россияне строят новый аэродром в Белгородской области (иллюстративное фото росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Оккупанты строят новый аэродром в Белгородской области. Его расположили в 75 км от границы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спутниковые снимки, опубликованные OSINT-исследователем RedIntel Panda.

"После зимней оттепели работы возобновились. 27 апреля 2024 на взлетно-посадочной полосе продолжается укладка базового слоя или самого покрытия. Sentinel Hub измеряет взлетно-посадочную полосу примерно на 1800 метров", - говорится в сообщении.

Фото: спутниковые снимки нового аэродрома в Белгородской области (twitter.com/RedIntelPanda)

Напомним, на днях СБУ атаковала дронами российский аэродром "Кущевская" в Краснодарском крае.

Также недавно украинские военные атаковали аэродром в Джанкое. В результате удара россияне потеряли 4 пусковые установки ЗРК С-400, 3 радиолокационные станции и пункт управления средствами ПВО.

До этого украинские силы атаковали аэродром, где россияне хранили бомбардировщики Ту-95, которыми враг наносит удары по украинским городам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белгородская область
NEWS
Более 1300 оккупантов и 37 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Более 1300 оккупантов и 37 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится