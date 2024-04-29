В Белгородской области строят новый аэродром: как далеко он от границы с Украиной

Оккупанты строят новый аэродром в Белгородской области. Его расположили в 75 км от границы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спутниковые снимки , опубликованные OSINT-исследователем RedIntel Panda.

"После зимней оттепели работы возобновились. 27 апреля 2024 на взлетно-посадочной полосе продолжается укладка базового слоя или самого покрытия. Sentinel Hub измеряет взлетно-посадочную полосу примерно на 1800 метров", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях СБУ атаковала дронами российский аэродром "Кущевская" в Краснодарском крае.

Также недавно украинские военные атаковали аэродром в Джанкое. В результате удара россияне потеряли 4 пусковые установки ЗРК С-400, 3 радиолокационные станции и пункт управления средствами ПВО.

До этого украинские силы атаковали аэродром, где россияне хранили бомбардировщики Ту-95, которыми враг наносит удары по украинским городам.

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