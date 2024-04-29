В Силах обороны Юга объяснили важность освобождения острова Нестрыга под Херсоном
Возвращение контроля Силами обороны над островом Нестрыга в Херсонской области существенно повысит качество контроверсионных мер.
Об этом заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в "Громадське радіо".
"Речь идет не о стратегии, а о порционных боях, это больше тактическое значение. Локации, которые не позволяют врагу приближаться к нашим позициям, они имеют значение", - отметил спикер.
Он отметил, что враг обычно использует подобные локации, поэтому возвращение контроля над островом в первую очередь важно для качества контрдиверсионных мер.
"Фактически это наш берег... На самом деле такие острова большей частью болотистые, на карте его придется искать долго, но он больше, чем те населенные пукнуть, напротив которых он расположен... Некоторое время он считался серой зоной", - подчеркнул Плетенчук.
Возвращение острова Нестрига
Напомним, сегодня стало известно, что украинские Силы обороны установили контроль над островом Нестрыга в Херсонской области.
В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что враг не имеет успехов ни в одном из направлений и теряет позиции под Херсоном.
О ситуации на направлениях по линии фронта, - читайте в актуальном своде Генштаба ВСУ.
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