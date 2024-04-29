В Украину пришел антициклон: какой погоды следует ожидать завтра
В Украину пришел новый антициклон, принесший с собой сухую и солнечную погоду. Поэтому завтра столбики термометра в некоторых регионах будут достигать 26 градусов тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.
Как отмечает синоптик, в течение недели погоду в Украине определят антициклон. В связи с этим на территории страны будет наблюдаться сухая и теплая погода без осадков и осложнений в виде пыли.
В частности, 30 апреля в течение дня почти во всех регионах предполагается +20+24 градуса, в Закарпатье до +26 градусов, на побережье морей кое-где +18+21 градус.
Ветер во вторник будет с северо-востока, на востоке и юге Украины возможны сильные порывы до 15-20 метров в секунду.
Как отметила синоптик, благоприятная погода будет держаться до Пасхи. В воскресенье возможны небольшие осадки в виде дождя.
Погода в Киеве
В Киеве завтра будет сухо и солнечно, +22 градуса.
Метеорологическое лето в мае
Как прогнозировали синоптики "Укргидрометцентра", которые уже успели сделать предварительный прогноз на май 2024 года в Украине, метеорологическое лето придет на территорию нашей страны в первой или второй декаде месяца в зависимости от региона.
Ожидается, что май будет более теплым и в рамках нормы по количеству осадков.
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