ua en ru
Пн, 29 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Демократы не будут поддерживать отставку Джонсона, - конгрессмен

Понедельник 29 апреля 2024 13:16
UA EN RU
Демократы не будут поддерживать отставку Джонсона, - конгрессмен Фото: Майк Джонсон, спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Демократы не поддержат отставку спикера Палаты представителей Майка Джонсона, если этот вопрос будет вынесен на голосование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на демократа Джареда Московица, которого цитирует The Hill.

Как отметил Московиц, демократы будут склонны "спасти" спикера от отставки, если депутат Марджори Тейлор Грин вынесет этот вопрос на голосование.

"Идея позволить ей (Грин, - ред.) отстранить любого спикера... Демократы ни за что не позволят ей это сделать. Я не позволю ей этого сделать", - сказал он.

В частности Московиц отметил, что Грин позволила бы "сжечь мир своей изоляционистской внешней политикой".

Вопрос отставки Джонсона

Недавно Палата представителей проголосовала за инициированные Джонсоном четыре законопроекта, которые также предусматривали помощь союзникам Соединенных Штатов Америки (США). В частности нашей стране была предусмотрена поддержка в размере почти 61 млрд долларов. Позже законопроект поддержал Сенат и он получил подпись от главы Белого дома Джо Байдена.

Представительница Республиканской партии Грин обвинила Джонсона в "предательстве" избирателей-республиканцев из-за одобрения помощи Украине и пригрозила инициировать голосование за его увольнение, если спикер лично не уйдет в отставку.

Подробнее о том, кто такой спикер Джонсон - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Более 1300 оккупантов и 37 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Более 1300 оккупантов и 37 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится