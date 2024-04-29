Польские фермеры разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной, но есть нюанс

Польские фермеры разблокировали контрольно-пропускной пункт "Рава-Русская" на границе с Украиной для проезда грузовиков. Однако, запрет на въезд транспорта, который перемещает зерновые культуры, будет сохраняться и в дальнейшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГНСУ и представителя ведомства Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Как отмечают в Госпогранслужбе, польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Гребенное - Рава-Русская". Оформление и пропуск через границу по двум направлениям осуществляется в обычном режиме.

В то же время отмечается, что на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, перемещающие зерновые культуры. Данный вид груза может следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита.

"Фактически это единственное направление, которое оставалось заблокированным состоянием на утро сегодня. И с его разблокировкой теперь разблокированы все направления на границе с Польшей", - сообщил Демченко.

Он отметил, что по состоянию на 10:00 наблюдается более интенсивное движение грузовиков через "Раву-Русскую" в обе стороны.